Почему Азербайджан приостановил транзит нефти через Россию

Отдел информации 19:16

Как сообщал ранее haqqin.az, Азербайджан приостановил транзит нефти через территорию России. Так транзит азербайджанской нефти в январе-феврале составил 249,5 тыс. тонн, в марте транзитных поставок не было. По информации издания News.ru, российский монополист «Транснефть» отказал SOCAR в прокачке нефти с апреля и до конца текущего года через порт в Махачкале, несмотря на имеющийся действующий контракт на прохождение нефти через территорию РФ, рассказывают источники на нефтяном рынке.

Среди возможных причин называется ограниченная техническая способность мощностей в Махачкале. Российская транспортная монополия, как утверждают источники, не смогла справиться с объёмами углеводородов на данном участке в связи с увеличением поставки нефти со стороны Казахстана и Туркмении. По информации, поступившей в News.ru от источников, уточняется, что пропускная способность системы магистральных нефтепроводов Баку — Тихорецк на участке Махачкала — Новороссийск с учётом проведения планово-профилактических и ремонтных работ была использована полностью. В этой связи приём дополнительного количества нефти в Махачкале, ранее поступавшей на УСЭН «Ширванлы», не представляется возможным. Эксперты не исключают, что именно по этой причине азербайджанская нефть ушла в обход России, лишив страну стабильной прибыли. Мощность Махачкалинского морского торгового порта по перевалке нефти составляет около 7,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. В нефтеналивном районе порта функционируют пять причалов, обслуживающих танкеры. Порт легко может принимать суда длиной до 150 метров и с осадкой до 6,5 м в нефтеналивной гавани.