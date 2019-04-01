"Тар - наш национальный инструмент, символ Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Он был изобретен Садикджаном, известным азербайджанским музыкантом и исполнителем на таре из Шуши, Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Я помню, как рос в Шуше, слушая великолепные звуки этого величественного инструмента, что, в свою очередь, вдохновило меня на увлечение музыкой и на получение музыкального образования в городе Шуша", - рассказывает Турал Гянджалиев.

Гянджалиев отметил, что "военная агрессия Армении против Азербайджана не только разорила наши средства к существованию, но и нанесла неизмеримый ущерб культуре и искусству Азербайджана. Например, музыкальная школа, в которой я получил образование в Шуше, была не только разрушена и бесславно разорена армянскими силами, но и стерта с лица земли. Также фабрика по производству музыкальных инструментов была снесена и разрушена армянскими оккупационными силами. Мы надеемся вернуться на родину после решения конфликта. Увидимся в Нагорном Карабахе", - сказал он.