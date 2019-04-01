Украина начала укреплять границу с Россией

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена». Об этом говорится в официальном пресс-релизе МВД страны.

Сообщается, что работы ведутся в Луганской области, устанавливаются заграждения и прокладываются противотранспортные рвы. Кроме того, продолжается работа по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, переходов, а также доставке необходимых стройматериалов.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность премьер-министра.