Лавров рассказал об отбившемся от рук Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не слушает европейские страны из-за американцев. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам министра, украинский лидер не выполняет минские соглашения и «не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники"». При этом европейским странам неловко давить на Порошенко, поскольку таким образом они признают провал своего посредничества, считает он. «То, что их "подопечный" отбился от рук, это факт», — заявил глава МИД.

Лавров также прокомментировал прошедший в Украине первый тур президентских выборов. В его результатах он не увидел оснований ни для оптимизма, ни для пессимизма.