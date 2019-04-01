Генпрокуратура о зверском убийстве в Масаллы

Генпрокуратура распространила информацию об убийстве в Масаллинском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов прокуратуры и полиции было установлено, что разыскиваемый пропавший без вести 25 января житель Джалилабада Сахиб Махмудов 1993 г.р. был убит на территории Масаллинского района.

В ходе проведенных мероприятий появились основания для подозрений на то, что Сахиб Махмудов был умышленно убит 25 января на территории центра отдыха Adu Piramida на почве личного конфликта. Появились подозрения, что смертельные ножевые ранения С.Махмудову нанесли Али Алекперли и Алтай Агамалызаде, обвиняемые во время следствия по уголовному делу по ст. 177 (кража) и 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК.

На данный момент продолжаются необходимые и неотложные оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к следствию виновных в убийстве С.Махмудова, и приобретение доказательств по делу.