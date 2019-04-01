Папа римский: Церковь рискует превратиться в «музей»

Католическая церковь должна признать историю мужского доминирования и сексуальных надругательств над женщинами и детьми и восстановить свою репутацию среди молодежи, в противном случае она рискует превратиться в «музей». Об этом заявил папа римский Франциск, передает AFP.

Хотя он упомянул множество скандалов и вновь признал существенные недостатки духовенства, он отметил, что Церковь «не может согласиться со всем, что предлагают некоторые феминистские группы».

Некоторые женские группы считают, что женщины могут быть священнослужителями. Однако Церковь исключает это, утверждая, что Иисус выбрал в качестве своих апостолов только мужчин.