Moodyʼs: Зеленский «не отдаст» Крым России

Юморист Владимир Зеленский, которому, по всей вероятности, придется сразиться с Петром Порошенко во втором туре президентских выборов, в отношениях с РФ может применить примирительную риторику. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство Moodyʼs.

Тем не менее актер вряд ли признает отторжение Крыма от Украины (ни Киев, не Запад не согласились с тем, что полуостров с 2014 года является российским), так же как и автономию самопровозглашенных республик Донбасса. Он также не отменит наложенные на Россию во время правления Порошенко санкции.

Кроме того, агентство полагает, что внешняя политика президента Зеленского будет прозападной.

31 марта украинцы голосовали за президента, но избрать его в первом туре не удалось. По итогам подсчета 99,77% бюллетеней лидирует Зеленский с более чем 30%, Порошенко набирает 15,95%.