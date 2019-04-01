Россия вымирает

Количество умерших в России в январе 2019 года почти в 1,4 раза превысило число родившихся. Как сообщает «Росбалт», об этом говорится в докладе службы о социально-экономическом положении в стране за январь—февраль 2019 года.

Согласно документу, в январе этого года по сравнению с январем прошлого в РФ отмечалось снижение числа родившихся (в 76 регионах) и числа умерших (в 47 регионах).

В целом по стране в январе 2019 года число умерших оказалось больше числа родившихся в 1,4 раза. При этом, уточняет Росстат, в 44 регионах это превышение составило 1,5-2,4 раза.

Естественная убыль населения России в январе 2019 года возросла почти на треть (32,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 44,3 тыс. человек. В январе прошлого года данный показатель составил 30,3 тыс. человек.

Что касается естественного прироста населения, то в январе 2019 года, как и в январе 2018 года, он зафиксирован в 15 российских регионах.