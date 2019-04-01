Саргсян: «Время еще наступит»

Экс-президент Армении Серж Саргсян в ходе посещения пантеона «Ераблур» в Ереване прокомментировал обвинения в свой адрес о том, что апрельская война 2016 года с Азербайджаном «носила договорной характер».

Серж Саргсян в сопровождении бывших членов правительства и экс-депутатов из бывшей правящей Республиканской партии Армении сегодня посетил «Ераблур».

«С больными людьми я не вожусь», — сказал Саргсян, отвечая на указанный выше вопрос.

Остальные многочисленные вопросы журналистов Саргсян проигнорировал. Все попытки представителей СМИ разговорить его он парировал фразой: «Время ещё наступит».