В России начались аресты людей Медведева

Отдел информации 22:39

«Российские спецслужбы усиленно ведут расследование против чиновников. За этим скрывается политическая борьба за власть, которая в конечном итоге может навредить президенту Путину», - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен. В прошлую пятницу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-министра Виктора Ишаева. Ишаев - настоящий тяжеловес российской политики, указывает автор статьи. Он был не только губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год, но и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и до 2013 года занимал должность министра по развитию Дальнего Востока. До конца прошлого года Ишаев работал вице-президентом в «Роснефти», с которой и связано предъявляемое ему обвинение: Ишаев якобы ввел в заблуждение руководство компании, арендовав для нее недвижимость по завышенной стоимости.

«Осенью близкий к премьер-министру Дмитрию Медведеву политик, который все еще играет большую роль в регионе, неофициально выступил против кремлевского кандидата, поддержав кандидата из ЛДПР Сергея Фургала. И тот победил, что стало жестокой пощечиной для политического руководства в Москве. Расследование против Ишаева — это, вероятно, ответная реакция, а также сигнал о том, что Кремль не потерпит, чтобы элиты играли против него», - полагает Баллен. Второй экс-министр, против которого ведется следствие, также из окружения бывшего президента Медведева. Поэтому, пишет издание, удар по Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и хищении денежных средств, «однозначно направлен и на самого Медведева», который, комментируя ситуацию, «пытался по большей части дистанцироваться от Абызова». «Это не первый случай, когда люди Медведева попадают в поле зрения силовиков: против так называемого либерального крыла правительства был направлен уже процесс против министра экономического развития Алексея Улюкаева. Новыми арестами российские органы безопасности усиливают свое давление», - указывает издание.

В действительности, отмечает Баллен, удары направлены не только против так называемых либералов: например, сенатор Рауф Арашуков, который два месяца назад был арестован, среди прочего, по обвинению в убийстве, принадлежит скорее к кавказским олигархическим кланам. Поэтому публицист Дмитрий Милин предполагает, что усиление позиций силовиков и начавшиеся аресты внутри элиты в итоге могут даже привести к ослаблению режима, ведь так оставшиеся части элит забудут о своих противоречиях и объединятся против атак со стороны аппарата безопасности, передает издание. «Набирающая обороты борьба российских руководящих кругов за раздел уменьшающегося пирога становится все более заметной. К тому же и сами спецслужбы на самом деле не представляют собой единый класс, как их зачастую воспринимают. С некоторых пор борьба за власть бушует и среди силовиков, - подчеркивает Баллен. - Масштабный спор о компетенции ведется между Следственным комитетом, которым руководит бывший товарищ Путина по учебе, и Генеральной прокуратурой. Спецслужба ФСБ, министерство внутренних дел и военная спецслужба ГРУ также явно борются друг с другом за кулисами, что проявляется лишь время от времени в скандальных арестах высокопоставленных чиновников соответствующей конкурентной структуры».