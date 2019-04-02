Администрация президента США Дональда Трампа обвинила власти Ирана в росте жертв наводнений, которые произошли в стране в последнее время.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «неправильное управление» властей Тегерана и готовность к чрезвычайным ситуациям привело к катастрофе. Он отверг утверждения министра иностранных дел Ирана о том, что санкции США препятствуют усилиям по оказанию помощи пострадавшим от наводнения, передает Reuters.

По словам Помпео, США «сочувствуют» жертвам и «готовы оказать помощь», но только через международные общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее обвинил США в «экономическом терроризме». Он заявил, что санкции США помешали Тегерану получить крайне необходимое оборудование, включая вертолеты для оказания помощи.