Партия Саргсяна в унисон с партией Пашиняна: "Искандерами ударить по Азербайджану"

Напомним, что министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя проблему карабах ского урегулирования в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, заявил, что меняет формат «территории за мир».

Заместитель главы бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян поддержал заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о новой войне за новые территории Азербайджана.

Напомним, что министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя проблему карабахского урегулирования в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, заявил, что меняет формат «территории за мир».

«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное - «новая война за новые территории», - сказал министр.

Выступая в поддержку министра обороны Армен Ашотян заявил, что важно демонстрировать четкость в дипломатии, и дать понять противнику, что если армянской стороне будет навязана война, то противник понесет новые потери.

«Причем не исключено и применение «Искандера». Результатом войны может стать освобождение новых территорий»,- отметил он.

Ранее заявление министра обороны поддержал и премьер-министр Армении Никол Пашинян: "Если бы Тоноян сказал нечто другое, то я бы его освободил от должности министра обороны. Что он сказал – он сказал, что если будет война, то мы будем стремиться победить в этой войне. Заявление министра никоим образом не бросает тень на процесс урегулирования".

На вопрос о том, было ли согласовано заявление Тонояна с ним, Пашинян напомнил, что министр обороны находится в непосредственном подчинении премьер-министра.