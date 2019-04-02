Население Земли к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек

Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек. Об этом говорится в докладе ООН.

В докладе отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождения на женщину.

По прогнозам, в 2050 году более 70 процентов населения мира будут жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.