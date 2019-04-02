МИД Грузии: "Предметом спора между Грузией и Азербайджаном остаются 34% госграницы"

Предметом спора между Грузией и Азербайджаном являются 34% государственной границы. Как сообщает МИД Грузии, на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы и продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

Что касается непосредственно государственной комиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы, по данным ведомства, в настоящее время сторонами обновляется состав комиссий.

«В настоящее время стороны обновляют состав комиссий и предположительно в ближайшем будущем процесс возобновиться (конкретная дата встречи комиссий не определена). До окончательного оформления делимитации, под государственной границей предполагается существующая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой осуществляется охрана границы.

Работы по делимитации государственной границы ведутся с 1995 года. Из периметра границы сторонами на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% и продолжаются переговоры с целью согласования остальных сегментов», - говорится в сообщении МИД, которое приводит агентство «Новости Грузия».

Агентство напоминает, что вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался после встречи президентов Грузии и Азербайджана. Саломе Зурабишвили в ходе встречи с Ильхамом Алиевым заявила, что пора, после стольких лет, завершить решение вопроса, связанного с границей.