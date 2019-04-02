В Китае мужчина с ножом напал на школьников

Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань на юго-востоке Китая, в результате два человека погибли, двое пострадали, злоумышленник был задержан на месте, сообщает Центральное телевидение.

Инцидент произошел в среду в 7:16 по местному времени, когда вооруженный ножом мужчина по неизвестной причине пришел в начальную школу уезда Нинъюань городского округа Юнчжоу и напал на учащихся.

Нападавшим оказался местный житель, 31-летний мужчина по фамилии Чжэн, он был задержан на месте, мотивы его поступка пока неизвестны.

Пострадавшие дети были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.