На Василия Уткина совершено нападение в Москве

На известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина напали. Об этом сообщил сам пострадавший в Telegram, передает РИА Новости.

"Это случилось после тренировки "Эгриси". Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности. Чем брызнул - не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова", - рассказал Уткин.

Комментатор также отметил, что только два человека могли провернуть подобное. Уткин заявил, что это может быть связано со сказанным на его YouTube-канале.

Это не первый случай нападения на Уткина. В 2001 году неизвестный сзади дважды его ударил заточкой в спину, журналист был госпитализирован.