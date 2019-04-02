Кадыров: Чечня откроет представительство в Баку

Баку и Грозный договорились об открытии представительства Чеченской Республики в Азербайджане, написал на своей странице в ВКонтакте глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, соответствующая договоренность была достигнута в Баку на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и советника главы Чечни Адама Делимханова, которая состоялась в понедельник, 1 апреля.

«Состоялась дружеская беседа, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления экономических, культурных, спортивных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом России - Чеченской Республикой. В ходе беседы достигнута договоренность об открытии в Баку представительства Чеченской Республики», - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что в ходе встречи А.Делимханов подтвердил ранее сделанное им Ильхаму Алиеву приглашение посетить Чечню, на что глава азербайджанского государства ответил, что совершит визит в Грозный при первой же возможности.