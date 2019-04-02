Карабах стал темой переговоров патриарха Кирилла и Гарегина II

Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта стало одной из тем переговоров патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса всех армян Гарегина, находящегогося в эти дни в Москве.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу русской Патриархии, армянский католикос поблагодарил патриарха Кирилла за организацию трехсторонних встреч духовных лидеров России, Азербайджана и Армении с целью содействия мирному урегулированию конфликта.

"Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта существенно для сохранения мира и стабильности в регионе. Для разрешения проблемы первостепенную важность имеет установление способствующей миру атмосферы, в том числе проведение мероприятий по укреплению взаимного доверия и уменьшению воинствующей риторики", - сказал армянский католикос.