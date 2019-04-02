В Армении проходят совместные военные учения с Россией

Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, по сигналу "учебная тревога" совершили 100-километровый марш в район проведения совместного учения с военнослужащими минобороны Армении на межвидовой полигон Баграмян. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Отмечается, что в батальонных учениях в Армении задействованы около 2 тысяч армянских и российских военных, около 300 единиц техники.

В рамках учений будут отработаны задачи взаимодействия различных видов и родов войск, включая применение аэромобильных и инженерных штурмовых групп, управления огнем в системе разведывательно-ударных контуров.

Помимо этого, артиллеристы отработают применение контрбатарейной борьбы с условным противником, а стрелковые подразделения проведут снайперские дуэли.

Огневую поддержку с воздуха будут осуществлять истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8МТ и Ми-24 и беспилотники.

Учения продлятся до 14 апреля.