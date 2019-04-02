Ильхам Алиев ознакомился с пассажирским поездом Баку-Тбилиси-Карс Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с пассажирским поездом, который будет курсировать по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, сообщает АзерТАдж.

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