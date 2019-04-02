Ильхам Алиев ознакомился с пассажирским поездом Баку-Тбилиси-Карс Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с пассажирским поездом, который будет курсировать по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с пассажирским поездом, который будет курсировать по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.