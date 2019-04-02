Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Согласно информации, данная мера открывает возможность уголовного преследования оппозиционного лидера и является шагом к возможному его аресту.

Решение учредительного собрания было необходимо Верховному суду, чтобы продолжить судебное разбирательство по делу Гуайдо, который до этого был защищен депутатским иммунитетом.

В отношении Гуайдо в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.