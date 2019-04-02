Гульнаре Каримовой разрешили встретиться с адвокатом

"Встреча состоялась 1 и 2 апреля, для нее были созданы все необходимые условия", - говорится в сообщении.

Адвокат дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Грегуар Манжа встретился с ней в женской колонии, расположенной в Ташкентской области. Об этом сообщает генпрокуратура Узбекистана.

Также отмечается, что все контакты осужденной с адвокатом осуществляются в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Узбекистана.

Накануне Грегуар Манжа разместил в соцсетях фото Зангиатинской женской тюремной колонии, где отбывает наказание Каримова, и сообщил, что приехал в Ташкент для встречи с ней.

В конце 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к десяти годам лишения свободы, в июле 2018 года это наказание заменили на пять лет ограничения свободы с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте. Примерно месяц назад генпрокуратура проинформировала СМИ, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Старшая дочь первого президента Узбекистана осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, в общей сложности сумма нанесенного ею ущерба оценивается почти в $2 млрд.