В Афинах откроется первая за почти 200 лет мечеть

После православной Пасхи, которую в этом году будут отмечать 28 апреля, в столице Греции Афинах откроется первая в современной истории города мечеть, сообщает газета Kathimerini.

По данным газеты, административный совет мечети, назначаемый минобразования, научных исследований и культов Греции, избрал на днях первого имама для нового мусульманского храма. Совет предложил на эту должность кандидатуру 50-летнего марокканца Заки Мохамеда, иммигрировавшего в Грецию около 25 лет назад по экономическим причинам и имеющего греческое гражданство. Мохамед помимо арабского знает греческий и французский языки, изучал теологию и математику.

В минобразования пояснили, что проповеди в афинской мечети "будут разрешены только на греческом или - в ряде случаев - на английском языке, а молитвы будут проводиться на арабском языке".

Согласно проекту, единственным отличием афинской мечети должно было стать отсутствие минарета, что стало уступкой греческому общественному мнению. Большинство греков выступают против появления мечетей в Афинах и не приветствуют распространения ислама в стране.

В Афинах не было официальных мечетей со времени обретения Грецией независимости от Османской империи в XIX веке. Здания бывших мечетей, находившихся в центре города, были превращены в музеи, и правительство не хотело появления новых в центральной части столицы, поэтому новый мусульманский храм решено было строить в отдаленном районе.

Официальные мечети в Греции существуют лишь в области Фракия, на северо-востоке страны, где проживает мусульманское меньшинство, говорящее преимущественно на турецком языке.