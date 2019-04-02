В восьми районах Стамбула пересчитают голоса, а Госдеп США требует признать результаты выборов

Отметим, что накануне ПСР опротестовала итоги выборов во всех 39 районах города. Глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак сообщил, что есть доказательства фальсификации результатов выборов в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу.

В восьми районах Стамбула состоится повторный пересчет голосов. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Турции после обжалования правящей Партией справедливости и развития (ПСР) результатов выборов в Стамбуле, пишет сайт турецкого телеканала NTV.

Напомним, согласно неофициальным результатам выборов, кандидат от НРП Экрем Имамоглу победил на выборах в Стамбуле. Кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым отстал от своего соперника на приблизительно 24 тысячи голосов. Однако Йылдырым не признает своего поражения.

Тем временем Госдепартамент США призвал стороны «признать легитимные результаты выборов». В связи с этим официальный представитель Госдепа Роберт Палладино заявил: «Мы следим за новостями. Свободные и честные выборы являются важной частью демократии. Это включает в себя также признание законными результатов выборов».

Заявление представителя Госдепа вызвало возмущение официальной Анкары. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в своем письменном заявлении отметил, что «ни одному государству не дано право выходить за рамки норм права и демократии, вмешиваться в выборные процессы в других странах, в том числе позиционировать себя в качестве законного источника легитимности итогов голосования».