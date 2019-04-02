МЧС о пожаре в центре Баку

На «горячую линию» 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на улице Башира Сафароглу, 142 в Насиминском районе Баку, сообщает сайт МЧС.

Согласно информации, в 08:15 пожарные бригады уже были на месте происшествия.

В результате пожара на площади 50 кв. метров сгорели горючие конструкции одного из помещений на последнем этаже трехэтажного здания Научно-методического центра по культуре и повышению квалификации общей площадью 378 кв. метров, принадлежащего Министерству культуры, а также потолки в другом помещении и коридоре на площади 20 кв. метров.

Пожар был потушен в 08:32. Остальная часть здания и близлежащие строения были защищены от огня.