Туркменский водитель скончался в очереди в Баку

Согласно информации, накануне Алимов на грузовом автомобиле прибыл в Бакинский международный морской торговый порт для транспортировки ввезенного из Грузии груза в Туркменистан. Дожидаясь своей очереди в порту, Алимов решил воспользоваться газовым баллоном для обогрева салона.

Охранники порта, увидев, что Алимов не завел машину, когда подошла его очередь, выломали оконное стекло автомобиля и обнаружили в салоне тело Алимова. Выяснилось, что он скончался от отравления угарным газом.

В связи с произошедшим Насиминской районной прокуратурой начато расследование.