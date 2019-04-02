В Ингушетии к лидерам протеста пришли с обысками

В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестного движения. К центру Магаса, где на прошлой неделе прошли митинги, стянута тяжелая техника правоохранительных органов и военных. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на главу местного отделения «Яблока» Руслана Муцольгова.

По его словам, сегодня ночью в республике был отключен интернет, многие активисты и лидеры протестного движения не выходят на связь.

«Возле здания Магасского суда появились десять автомобилей «Урал». Видимо, их специально туда подогнали — в перспективе ожидаются аресты активистов», — сказал собеседник Znak.com.

«Кавказский узел» передает, что обыск прошел у муфтия Иссы Хамхоева и нескольких активистов.

Местные жители связывают обыски и задержания с ранее возбужденным уголовным делом по фактам избиения сотрудников МВД и Росгвардии на митинге в Магасе 27 марта. По данным следствия, во время акции протеста десять силовиков получили различные травмы. Также заведены уголовные дела в связи с комментариями к публикациям в Instagram, в которых СК усмотрел призывы к массовым беспорядкам, захвату административных зданий и насилию в отношении представителей власти.