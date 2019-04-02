BirKart BOKT начал свою деятельность

Первый филиал ООО BirKart BOKT, учредителем которого является Kapital Bank, начал свою деятельность. Филиал расположен в Ясамальском районе Баку, на улице Шарифзаде, 130D и функционирует в магазине Maxi.az (рядом со станцией метро "Иншаатчылар"). Режим работы филиала: с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00.

Основной целью создания этого филиала является оформление карт, с помощью которых клиенты смогут воспользоваться беспроцентной рассрочкой в партнерских магазинах и других точках продаж. При этом клиенты, не выходя из магазина, получают возможность получить карту BirKart и приобрести желаемый товар в рассрочку без переплаты. Клиентам также будут предоставлены другие услуги, разрешенные законодательством. В ближайшее время планируется открытие еще нескольких филиалов.