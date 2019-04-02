BirKart BOKT начал свою деятельность
Первый филиал ООО BirKart BOKT, учредителем которого является Kapital Bank, начал свою деятельность. Филиал расположен в Ясамальском районе Баку, на улице Шарифзаде, 130D и функционирует в магазине Maxi.az (рядом со станцией метро "Иншаатчылар"). Режим работы филиала: с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00.
Основной целью создания этого филиала является оформление карт, с помощью которых клиенты смогут воспользоваться беспроцентной рассрочкой в партнерских магазинах и других точках продаж. При этом клиенты, не выходя из магазина, получают возможность получить карту BirKart и приобрести желаемый товар в рассрочку без переплаты. Клиентам также будут предоставлены другие услуги, разрешенные законодательством. В ближайшее время планируется открытие еще нескольких филиалов.
Карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кэшбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кэшбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений бесплатная.
BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством карт Kapital Bank. Для этого лица старше 18 лет могут обратиться как в один из филиалов ООО BirKart BOKT, так и в любой другой филиал Kapital Bank.
Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране. ООО BirKart BOKT, учредителем которого является ОАО Kapital Bank, приступило к деятельности с 5 ноября 2018 года на основании лицензии, выданной Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.