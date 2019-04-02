Порошенко оказался богатейшим президентом в мире

«Отметим, что президенту Украины запрещено заниматься бизнесом во время своей каденции. Но это не относится к президенту Украины Петру Порошенко. Всего за 2 месяца 2019 года доходы президента Украины выросли до 1 миллиарда», - говорится в статье издания.

Согласно информации издания, президент Петр Порошенко с января 2019 года задекларировал 856,4 млн гривен. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В период 1 февраля — 1 марта Порошенко задекларировал 280,4 млн гривен доходов: 169,6 млн дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», 2,1 млн процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ), 104,1 млн возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

В начале января президент задекларировал 576 млн гривен доходов: 548,7 млн дивидендов от Rothschild Trust, 26,2 млн дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» и 1,1 млн процентов от вкладов в МИБ.

Издание отмечает, что таких доходов нет даже у принца богатейшего королевства мира Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.

В статье также говорится, что в это же время доходы бизнес-партнера Петра Порошенко — Рината Ахметова за 2018 год превысили 5,2 миллиарда.