Синоптики обещают теплую весеннюю погоду
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.
В некоторых западных районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.