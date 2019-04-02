Названы самые невоспитанные и вежливые туристы в мире

Эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию авиа- и железнодорожных билетов Biletix назвали самых вежливых и худших в мире туристов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз онлайн-сервиса.

Самыми худшими, по мнению опрошенных, оказались россияне, китайцы и американцы.

На вопрос «Считаете ли вы россиян вежливыми и воспитанными туристами?» отрицательно ответили 44 процента опрошенных, положительный ответ дали 33 процента респондентов. Причем невоспитанными россиян считают не только иностранцы, но и отдыхающие соотечественники.

Выяснилось, что россияне раздражают иностранцев привычкой с разбега прыгать в бассейн и закапывать окурки в песок на пляже, а китайцы — тем, что громко разговаривают и медленно передвигаются.

Самыми вежливыми туристами опрошенные назвали японцев, немцев и французов.