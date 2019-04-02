Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Кабинет министров Украины в целях защиты государственной безопасности установил запрет на нерегулярное авиасообщение с Россией, передает УНИАН.
Согласно информации, запрет вводится на чартерные перелеты между странами, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста.
Отмечается, что подобное решение принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Как пояснил глава МВД Украины Арсен Аваков, указанные лица «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве»: «Бойко получил добро от ФСБ России и прямым перелетом Киев — Москва попал на переговоры с премьер-министром страны-агрессора».