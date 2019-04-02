Гюльнар Алиева 14:09

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открыла прямой рейс в столицу Турции – Анкару. 31 марта самолет Embrayer E-190 совершил первый рейс в Анкару и посадку в аэропорту Эсенбога. Среди первых пассажиров авиарейса был и собственный корреспондент haqqin.az. Расстояние между двумя городами самолет преодолел за два часа 10 минут. Выступивший перед журналистами в аэропорту менеджер по стратегии маршрутов по Азии и Средней Азии Buta Airways и ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Эльвин Разиев заявил, что Анкара стала четвертым направлением лоукостера в Турции, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию и Измир.

«Открытие новых рейсов Buta Airways между столицами двух братских стран Азербайджаном и Турцией – Баку и Анкарой – одно из важных и стратегических направлений AZAL. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Минимальный тариф по направлению Баку-Анкара составляет 29 евро в одну сторону. Вместимость современного и комфортного самолета Embraer E190, на котором осуществляется полет, составляет 106 пассажиров», - отметил Эльвин Разиев, подчеркнув, что AZAL пять дней в неделю уже совершает полеты по данному маршруту. «Результаты проведенных нами анализов показывают, что два рейса в неделю Buta Airways и пять рейсов «Азербайджанских Авиалиний» достаточны для нынешнего пассажирского потенциала. В целом, опыт показывает, что при открытии нового рейса им начинает пользоваться большое число пассажиров. Турция близка нам как своя страна, поэтому в будущем развитие отношений между двумя странами приведет к тому, что люди станут чаще ездить сюда и обратно, что, в свою очередь, приведет к увеличению количества наших рейсов», - подчеркнул Э.Разиев. Представительница Ankara Esenboğa Havalimanı Хиджран Озтадж подчеркнула, что первый рейс Buta Airways из Баку в Анкару прошел успешно, все билеты были проданы. «Открытие нового рейса является очередным свидетельством укрепления братских отношений между нашими странами и народами, будет способствовать еще большему пассажиропотоку, развитию связей в различных сферах жизнедеятельности. Открытие нового рейса Buta Airways означает то, что теперь полеты из Баку в Анкару будут осуществляться ежедневно, так как самолеты «Азербайджанских Авиалиний» совершали пять рейсов в неделю, а теперь к ним добавились и два рейса Buta Airways», - отметила Хиджран Озтадж.