Новый скандал в Армении: Жена Пашиняна полетела в США с Мехрибан Алиевой?

Пресс-служба супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анны Акопян опровергла распространенную в армянских СМИ информацию о том, что она отправилась в Соединенные Штаты Америки одним самолетом с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Ранее в среду в армянских СМИ стало распространяться открытое письмо пользователя Ваага Агабекяна Пашиняну, в котором автор утверждал, что Анна Акопян 1 апреля вылетела из Парижа в США якобы одним рейсом с супругой президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, и они якобы сидели рядом. Агабекян также утверждал, что есть фотографии, подтверждающие эту информацию.

"Это ложь. Анна Акопян отправилась в США не из Парижа", – сказала пресс-секретарь Акопян Асмик Арутюнян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения, комментируя содержание письма.

По официальным данным, Анна Акопян отправилась в США в качестве главы Совета попечителей благотворительных фондов "Мой шаг" и "Город улыбок".