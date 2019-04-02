В Баку в ходе оперативных мер налогового контроля, проведенных в Mini market на улице Рахиба Мамедова в Хатаинском районе и в магазине «Дом вина» на проспекте Гянджа, выявлена большая партия незаконно произведенной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции, сообщает Trend со ссылкой на Минналогов.

Согласно информации, во время обыска, проведенного по решению суда в доме Шахина Алиева по улице 6-я Ахмедлинская, были обнаружены 1 059 наименований поддельных акцизных марок российского и местного производства, 286 готовых алкогольных напитков, 52 пустые бутылки, 15 коробок с крышками, 5 коробок с пробками, коробки с этикетками.

Также были обнаружены несколько коробок красок для волос. В настоящее время расследуется, использовались ли они в производстве контрафакта.

В отношении Шахина Алиева возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде ареста.