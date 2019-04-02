Азербайджанские мигранты отправили из России миллиард долларов

Кстати, по данным МВД, Узбекистан также продолжает лидировать по количеству мигрантов, находящихся в России. Только за прошлый год было поставлено на миграционный учет 4,5 млн граждан этой республики.

Самым крупным реципиентом стал Узбекистан, денежные переводы куда в 2018 году достигли 4,082 млрд долл.

Согласно материалам российского Центробанка, только за минувший год мигрантами было отправлено в свои государства 11,898 млрд долларов, в том числе и 1 миллиард, который отправили на родину граждане Азербайджана, пишет «Финансовая газета».

По официальным данным, за пределами Узбекистана, население которого составляет 33 млн человек, постоянно работают примерно 20% трудоспособного населения, причем 85% из них трудятся именно в России.

«Серебро» досталось гражданам Таджикистана, отправившим на родину 2,553 млрд долл., а «бронза» у киргизстанцев – с 2,4 млрд долл.

Далее по списку идут граждане Армении, выславшие своим родным и близким 1,117 млрд долл., Азербайджан получил от своих граждан чуть более 1 млрд долл., а Казахстан – 797 млн долл.

Несмотря на сложные взаимоотношения Украины и России, по данным ЦБ РФ украинцы за минувший год перевели в соседнюю страну 948 млн долл.

Отметим, что ранее платежный сервис Western Union и Национальное агентство финансовых исследований составили так называемый портрет среднего мигранта. Согласно их расчетам, гастарбайтеры из СНГ отправляют из России домой около 40% своих доходов.

По данным совместного исследования, преимущественно переводы делают мужчины в возрасте от 24 до 40 лет.

У среднего мигранта – среднее профессиональное образование, есть семья. В России такой гражданин одной из республик бывшего СССР работает в строительной или торговой сферах, либо в коммунальном хозяйстве. Многие из них имеют банковские карты, однако зарплату получают наличными.