Информация о якобы проведении силовыми структурами Кыргызстана спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. Об этом сообщает киргизская редакция Радио Азаттык со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности.

В издании уточнили, что подобная информация распространяется среди пользователей WhatsApp.

Госкомитет национальной безопасности страны расценивает распространение «фейковой» информации как попытку «деструктивных сил ввести общественность в заблуждение». В связи с этим ГКНБ проводит проверку по установлению лиц, причастных к распространению ложной информации.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.