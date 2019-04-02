Американцы ушли из Азербайджана, британцы пришли

"Нам нравится наше участие в АЧГ. Думаю, что если появится возможность увеличить нашу долю, это будет для нас естественным выбором, но все будет зависеть от цены", - сказал он, заметив, что пока Exxon и Chevron оценивают свои пакеты и не начали тендер по продаже.

Доля BP в Азери-Чираг-Гюнешли (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79% соответственно, ONGC - 2,31%, Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, Statoil - 7,27%, TPAO - 5,73%.

Ранее сообщалось, что американские нефтегазовые корпорации Exxon Mobil и Chevron собираются продать свои доли в месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли в Каспийском море и покинуть нефтяной проект в Азербайджане.

Отмечается, что Exxon Mobil рассчитывает получить около 2 миллиардов долларов при продаже 6,8%-й доли в АЧГ. Корпорация Chevron также заявила о планах по продаже доли в 9,6% в этом проекте и о намерении продать свою долю в 8,9% в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.