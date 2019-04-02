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24-31 марта в Баку прошел 75-й Международный съезд Европейской ассоциации студентов-юристов (ELSA). Эта организация, основанная в 1981 году, объединяет более 350 университетов и 54 тысяч студентов 44 стран Европы. Азербайджан стал полноправным членом этой организации в 2011 году на 60-м Международном съезде ELSA в Палермо.

При помощи ELSA студенты получают возможность ознакомиться с международными юридическими системами, участвуют в различных международных мероприятиях и формируют себя как будущего юриста. Студенты из Азербайджана также получают возможность практической работы и приобщения к европейским ценностям. На 75-м Международном съезде ELSA в Баку в качестве официальных гостей участвовали начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров, глава Аппарата Коллегии адвокатов Азербайджана Фархад Наджафов и глава Аппарата Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азад Джафаров.

Для участия на мероприятии в Баку прибыли 330 студентов-юристов из 40 стран Европы (Германии, Франции, Испании, Бельгии, России, Норвегии и др.). Будучи в Баку они приняли участие в различных культурных и социальных программах, а также провели важные встречи. В частности, они посетили Центр Гейдара Алиева, где ознакомились с богатой историей Азербайджана и были проинформированы о работе, проделанной для Азербайджана общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Участники мероприятия также посетили Международный центр мугама, где ознакомились с культурой страны.