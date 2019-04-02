Цены на нефть снова пошли вверх

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46% — до 69,69 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI повысилась на 0,14% — до 62,67 доллара за баррель.

Цены на нефть растут в ожидании еженедельных данных минэнерго США по запасам сырья в стране за предыдущую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 марта, снизились на 425 тысяч баррелей, или на 0,09% — до 441,9 миллиона баррелей.

"Если данные минэнерго США не покажут значительного роста запасов сырой нефти в стране, можно будет наблюдать уверенное движение цен вверх", — приводит Reuters слова рыночного аналитика Эдварда Мойи (Edward Moya).

Кроме того, дополнительную поддержку ценам нефти продолжает оказывать сокращение добычи стран ОПЕК.