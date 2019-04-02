Делегация Республики Казахстан во главе с министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности этой страны Аскаром Жумагалиевым посетила Парк высоких технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

В ходе встречи директор Парка высоких технологий Турал Керимли рассказал гостям о работе парка и будущей деятельности Агентства по инновациям, а также поделился информацией о Falcons Summit 2019.

В мероприятии участвовали представители таких компаний как Huawei, Cisco, Oracle, Lenovo, BestComp Group, с которыми были обсуждены возможности дальнейшего партнерства.