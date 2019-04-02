В Иране растет число жертв наводнений
Число жертв наводнений в Иране возросло до 62 человек, сообщает агентство ISNA.
"К настоящему моменту вследствие наводнений в центры судебной медицины страны доставлены 62 человека", - сообщил агентству представитель организации судебной медицины страны Мехрдад Али Бахши.
Из-за наводнений, ставших следствием обильных осадков, в ряде областей Ирана размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, транспорт, а также нарушено транспортное сообщение.
Стихия, которая стала, по словам иранских властей, беспрецедентной для Ирана, коснулась около половины провинций страны.
Агентство Mehr со ссылкой на данные МВД Ирана сообщало, что стихийное бедствие затронуло около 400 деревень и городов в 15 провинциях.