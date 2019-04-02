США пригрозили России новыми санкциями

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США представят Конгрессу законопроект, направленный на сдерживание России от вмешательства в американские выборы, передает Reuters со ссылкой на источники.

Законопроект под названием Deter Act (закон о сдерживании) предполагает введение жестких санкций против российского банковского, энергетического и оборонного секторов, а также в отношении госдолга.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился Reuters, директор национальной разведки США в течение 30 дней после проведения в стране выборов любого уровня должен установить, вмешивалась ли Россия или какая-либо другая страна в процесс голосования. Если доказательства вмешательства будут получены, то в соответствии с законопроектом, против российских банков и энергетических компаний будут введены санкции в течение десяти дней.

Среди банков, в отношении которых могут быть введены санкции, Reuters называет Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Россельхозбанк.

Законопроект был подготовлен сенаторами – демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио.