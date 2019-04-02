Вопиющий инцидент в Шабране: 17 старшеклассников насиловали подростка

«Впервые моего сына избили несколько старшеклассников, когда ему было 12-13 лет. После побоев они вступили с ним в половой контакт неестественным путем. Затем они запугали его тем, что расскажут об этом всем и опозорят на все село. Позже другие школьники начали шантажировать его и вступать с ним в половой контакт», - рассказывает отец школьника, обратившийся в редакцию одного из местных СМИ.

В одной из сел Шабранского района произошел вопиющий случай. 15-летний Амиль Гасанов (имя условное – ред.) на протяжении двух лет подвергался групповому изнасилованию со стороны одноклассников и старшеклассников. Как сообщают местные СМИ, мальчика насиловали с 13 лет, когда он учился в 7-м классе.

По словам потерпевшего мальчика, в общей сложности он подвергался изнасилованиям со стороны 17 человек. Некоторые из них уже окончили школу, а некоторые продолжают учиться.

О том, что ребенок систематически подвергается сексуальному насилию выяснилось случайно. Правду выяснил его старший двоюродный брат.

Пришедший в ужас отец мальчика еще в марте обратился в Управление полиции Шабранского района. А пострадавшего подростка отправили на курсы к психологу.

По словам отца мальчика, 19 марта 2019 года по факту было возбуждено уголовное дело по статье 150.2.3.

«Однако несмотря на то, что известны имена совершивших преступление, пока никто из них не привлечен к ответственности. Трое медицинских экспертов подтвердили факт систематического изнасилования ребенка», - сказал отец подростка.

На запрос журналистов в Управлении полиции Шабранского района заявили, что следствие по уголовному делу продолжается. После завершения расследования делу будет дана юридическая оценка.

СМИ не приводят название села и имя потерпевшего из этических соображений.