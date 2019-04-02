США заставляют Турцию выбирать между НАТО и С-400

Покупка российских систем С-400 ставит под вопрос членство Турции в Североатлантическом альянсе, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге для журналистов в преддверии встречи НАТО на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне, пишет ТАСС.

«Турция является очень важным союзником. Она вносит большой вклад в альянс, участвует во всех наших миссиях. Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории», - сказала Хатчисон.

Хатчисон напомнила о несовместимости С-400 с противоракетной обороной и самолетами НАТО, кроме того, с помощью этой системы в руки России может попасть информация об американских бомбардировщиках.