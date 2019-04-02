Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"

Эксперт выступил перед студентами с презентацией на тему "Главные экономические параметры". Презентация, к которой студенты проявили большой интерес, прошла в интерактивной форме.

Самир Алиев коснулся главных макроэкономических показателей страны и совместно со студентами провел анализ их динамики за последние годы. Наряду с этим, экономист и участники проекта проанализировали главные составляющие государственного бюджета.

Коснувшись темы инвестиций, эксперт отметил важность вложений в человеческий капитал и в этой связи привел AccessBank в качестве примера: " AccessBank осуществляет важные проекты в сфере образования. К примеру, реализуя проекты в UNEC, банк также инвестирует в развитие молодых кадров, и этот вклад очень ценен".