Представлены почтовые марки, посвященные трехлетию апрельских боев
Сегодня ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий провело презентацию почтовых марок и конвертов под названием «Апрельские бои–2016. Лелетепе».
В ходе мероприятия 100 конвертов были погашены специально приготовленным памятным штемпелем и выставлены на продажу.
Марки, изготовленные по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий и при активном участии руководителя Общественного объединения «Зафар» Севиндж Оруджевой, посвящены 3-й годовщине боевых действий, которые проводились с 1 по 5 апреля 2016 года на оккупированной территории Нагорного Карабаха на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Марки выпущены в обращение с целью увековечивания памяти офицеров и солдат, проявивших высокую доблесть и отдавших свои жизни за Родину во время апрельских боев, которые считаются одной из успешных операций азербайджанской армии на оккупированных территориях, а также в целях информирования будущих поколений об их героизме.
На марке на фоне военного камуфляжа графическим способом изображена высота Лелетепе, взятие которой считается самым важным достижением апрельской военной операции, и азербайджанский флаг, развевающийся на вершине этой высоты.
Художником марок, которые были изготовлены в форме малого листа, состоящего из 8 марок, является Нариман Мамедзаде.
Марки были напечатаны тиражом в 24000 штук (3000 малых листов, состоящих из 8 марок) в типографии имени А.Т. Непогодина, находящейся в городе Бобруйск Республики Беларусь.
Размер каждой марки составляет 40x28 мм, размер листа – 98x130 мм.