Представлены почтовые марки, посвященные трехлетию апрельских боев

Сегодня ООО «Азермарка» Министерства транспорта, связи и высоких технологий провело презентацию почтовых марок и конвертов под названием «Апрельские бои–2016. Лелетепе».

Марки, изготовленные по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий и при активном участии руководителя Общественного объединения «Зафар» Севиндж Оруджевой, посвящены 3-й годовщине боевых действий, которые проводились с 1 по 5 апреля 2016 года на оккупированной территории Нагорного Карабах а на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В ходе мероприятия 100 конвертов были погашены специально приготовленным памятным штемпелем и выставлены на продажу.

Марки выпущены в обращение с целью увековечивания памяти офицеров и солдат, проявивших высокую доблесть и отдавших свои жизни за Родину во время апрельских боев, которые считаются одной из успешных операций азербайджанской армии на оккупированных территориях, а также в целях информирования будущих поколений об их героизме.

На марке на фоне военного камуфляжа графическим способом изображена высота Лелетепе, взятие которой считается самым важным достижением апрельской военной операции, и азербайджанский флаг, развевающийся на вершине этой высоты.