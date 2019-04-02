Слишком долгая жизнь насолила миллиардерам
Американские миллиардеры испытывают определенные проблемы из-за увеличения продолжительности жизни, сообщает Bloomberg.
Опрошенные агентством эксперты указывают, что бизнесмены не спешат передавать бразды правления наследникам, что угрожает перспективам развития бизнеса и увеличивает риск судебных тяжб.
Согласно отчету аналитиков UBS и PwC, средний возраст миллиардера в Северной Америке составляет около 67 лет, а почти половина всех средств на счетах компаний сконцентрирована в руках тех, кому за 70.