США не считают Китай соперником в торговле

На фоне возобновления торговых переговоров США и Китая американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о желании вести свободную и честную торговлю с Пекином.

При этом она отметила, что США не считают Китай противником, хотя и скрупулезно оценивают степень риска, особенно в сфере безопасности технологий.

Вашингтон продолжает работу над торговым соглашением, согласно которому Китай будет соблюдать положения Всемирной торговой организации.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое находится на финальной стадии согласования.