Широкомасштабные работы «Азеришыг» в Южном регионе

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, в настоящее время, начиная с расположенных на территории Южного регионального управления по сбыту и энергоснабжению подстанций, у которых истек эксплуатационный срок, и до воздушных линий электропередач, все этап за этапом восстанавливается.

«В первом квартале 2019 года была проведена масштабная работа по обеспечению потребителей качественной и бесперебойной электроэнергией и сведению к минимуму технических потерь», - сказал Т.Мустафаев.

Так, за первые три месяца 2019 года в Масаллинском районе введена в эксплуатацию после реконструкции 35/10 кВ подстанция «Алвады». В то же время в селе Алвадлы восстановлены воздушные линии электропередач высокого напряжения до 35 кВ, а также 10 кВ – среднего напряжения. В селах района воздушные линии электропередач заменены самонесущими изолированными проводами, установлены комплектные трансформаторные подстанции. В селах Гасанлы и Хырмандалы реконструируются 10 кВ воздушные линии.